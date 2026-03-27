مدير الإنتاج بسنار يوجه بمراجعة عقودات الإستثمار بالقطاع المروي

وجه مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار باشمهندس نورالدين داؤود موسى إدارة القطاع المروي بمراجعة كافة عقودات الإستثمار بالقطاع المروي، مشيرا إلى ان العمل يجري على قدم وساق بمشروع العزازة بمساحة 400 الف فدان.

وأكد مدير عام وزارة الإنتاج في ان شركة بلدات تقوم بأعمال كبيرة وبتناغم تام مع المزارعين، مبينا ان المشروع سيسهم في استقرار المنطقة، معلنا عن تشغيل بيارة مشروع العزازة في الايام القليلة المقبلة.

وكشف نور الدين أن هناك تواصل مع المستثمر في مشروع أم مرحي وستصل آلياته وسيتم تطهير القنوات، مبينا ان لجنة متابعة المشروع تعمل على تسليم 50% للمزارع و50% للمستثمر.

واضاف نور الدين ان وزارته ستراجع كل عقودات الإستثمار في القطاع المروي حفاظا على حقوق المزارعين ولمعرفة قدرة وجدية المستثمر مؤكدا ان كل هذه الخطوات تأتي في إطار الاستعداد المبكر للموسم الزراعي.

من جهته أكد مدير المشاريع المروية بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار باشمهندس محمد صديق محمد هلال أنه ستتم مراجعة كافة العقودات الاستثمارية بالقطاع المروي، مبينا أنه تم الوقوف على بيارة مشروع العزازة والوقوف على ترتيبات دخول المشروع للموسم الزراعي، مؤكدا متابعتهم للعمل بجميع المشاريع المروية والوقوف على تحديات الدخول في الموسم الزراعي.

