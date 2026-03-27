مجلس البيئة والمعادن : خطة محكمة للتخلص من آثار التعدين العشوائي بسوبا

إلتقى الامين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم الأستاذة غادة حسين العوض بمكتبها بالطائف بمدير إدارة البيئة بالشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ عبد الرحيم سيد احمد لبحث كيفية ترحيل الكرته بمنطقه سوبا شرق.

وشددت الأمين العام في تصريحات صحفية اليوم على الالتزام بالخطة الموضوعة للتخلص من مخلفات التعدين العشوائي وضرورة التوعية بمخاطر التعدين التقليدي لمواطني سوبا وطلاب المدارس المتأثرة، كما شددت على أهمية الالتزام بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي لكل مشروعات التعدين بالولاية

من جهه أخري شكرت الاستاذة غادة حسين اهتمام وحرص والي الخرطوم بقضية التخلص من مخلفات الكرتة كما تقدمت بالشكر للشركة السودانية للموارد المعدنية على التزامها بتكلفة ازالة مخلفات التعدين بسوبا في إطار مسئوليتها الاجتماعية.

ومن جانبة أكد الأستاذ عبدالرحيم علي التزام الشركة السودانية للموارد المعدنية بإزالة مخلفات التعدين العشوائي بالتعاون مع اللجنه المكونة من الولاية وضرورة التنسيق والشراكة الفاعلة بين المجلس والشركة في كل ما يخص قضايا التعدين بالولاية خاصة وأن الولاية تشهد تطور في ملف التعدين فى الفترات القادمة.

وفي السياق وجه مدير الإدارة العامة للتوعية والإعلام بتنفيذ برنامج توعوي مكثف يبدا الاحد القادم.

كما أمن الاجتماع على برنامج تشجير المدارس بالمنطقة وتنفيذ حملات توعوية بمدارس سوبا شرق.

سونا