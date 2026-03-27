مستشفى الشرطة الدمازين : جهود لتقديم الخدمات للمرضى خلال عطلة العيد

بذلت مستشى الشرطة الدمازين خلال عطلة عيد الفطر المبارك جهود متعاظمة في تقديم الخدمات للمرضى وجدت الاستحسان والرضا وتمكنت الادارات والاقسام المتخصصة والكوادر الصحية من تنفيذ خطة ادارة مستشفى الشرطة لمقابلة طوارئ العيد.

وفي تصريح لوكالة السودان للانباء اوضح العقيد شرطة طبيب عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفى الشرطة ان جملة الترددات على عيادة الطبيب العمومي ابان عطلة عيدالفطر المبارك 464 متردد واجرى قسم العمليات 6 عمليات جراحية كبيرة و 46 عملية جراحية صغيرة .

واستقبل قسم الاشعة والموجات الصوتية 146 مريض و318 مريض بقسم المعمل والفحوصات .

واضاف عزام ان قسم النساء والتوليد اجرى 9 عمليات ولادة طبيعية وقيصرية وبلغ عدد المنومين بالعنابر لكافة الاقسام 32 مريض بينما بلغ عدد الاقامات الطويلة 109 مريض.

وحيا عزام روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد واشاد بالضباط والافراد والكوادر العاملة بكافة الادارات والاقسام المتخصصة على جهدهم وتحملهم لظروف العمل وتضحياتهم من اجل سلامة المرضى والتزامهم مما كان له الاثر الواضح في انجاز خطة عيد الفطر المبارك وتم تنفيذها وفق ما خطط لها وان كافة الاقسام كانت تعمل علي مدار الساعة وتم استقبال الحالات بكل سهولة ويسر.

