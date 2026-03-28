إنجاز سوداني لافت… غرف الطوارئ تفوز بجائزة تشاتام هاوس العالمية لعام 2025

منحت مؤسسة تشاتام هاوس البريطانية، الجمعة، جائزة عام 2025 لشبكات غرف الاستجابة للطوارئ في السودان تقديرًا لدورها في تقديم مساعدات إنسانية خلال الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

وقالت تشاتام هاوس إن اختيار هذه المبادرات جاء نتيجة “إسهامها المباشر في دعم المجتمعات المتضررة” في ظل تعطل مؤسسات الدولة وصعوبة وصول المنظمات الدولية إلى مناطق واسعة من البلاد. وأوضحت أن الجائزة تُمنح سنويًا لجهات أو شخصيات ساهمت في تحسين العمل الدولي.

وتُعد تشاتام هاوس، التي تأسست في لندن عام 1920، من أبرز المراكز البحثية المتخصصة في السياسة الدولية. وتمنح المؤسسة جائزتها منذ عام 2005 بعد عملية ترشيح وتصويت داخلي يشارك فيها أعضاء وخبراء.

وبحسب المؤسسة، لعبت غرف الطوارئ دورًا محوريًا في تنظيم جهود الإغاثة داخل الأحياء منذ بداية الحرب، عبر توزيع الغذاء والمياه والأدوية، وتشغيل مطابخ جماعية، وإصلاح خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه. كما قدمت دعمًا صحيًا وتعليميًا في مناطق تضررت بشدة من القتال.

وتعمل هذه الشبكات بشكل تطوعي، مستندة إلى لجان محلية وآلاف المتطوعين المنتشرين في المدن والبلدات. ومع اتساع نطاق النزاع وارتفاع أعداد النازحين إلى ملايين، أصبحت هذه المبادرات مصدرًا رئيسيًا للمساعدات في المناطق التي خرجت عن نطاق الخدمات الرسمية.

وحظيت هذه الجهود بإشادة من جهات دولية اعتبرت أن نموذج غرف الطوارئ يعكس قدرة المجتمعات المحلية على تنظيم استجابة فعالة في غياب الهياكل الحكومية. كما أشارت تقارير إلى أن التزام هذه الشبكات بالحياد وتقديم المساعدة دون تمييز ساهم في تعزيز مكانتها داخل الأوساط الإنسانية.

