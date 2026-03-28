تعادل ودي بين المغرب والإكوادور في ظهور أول للمدرب وهبي وديوب

تعادل المغرب مع الإكوادور 1–1 في مباراة ودية أُقيمت الجمعة في مدريد ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

وجاءت المواجهة كأول اختبار للمدرب الجديد محمد وهبي، كما شهدت الظهور الأول للمدافع عيسى ديوب بعد اختياره تمثيل المغرب. وافتتحت الإكوادور التسجيل في الدقيقة 48 عبر جويل يبوه، الذي أنهى تمريرة من جونزالو بلاتا بتسديدة تجاوزت الحارس ياسين بونو.

وأتيحت للمغرب فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء، إلا أن نائل العيناوي لم ينجح في تحويلها بعد تصدي الحارس هيرنان غاليندز، فيما أُلغي الهدف الذي سجله يوسف الكعبي من المتابعة بسبب دخول مبكر إلى منطقة الجزاء. وتمكن العيناوي لاحقاً من تعديل النتيجة بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها أشرف حكيمي.

وتأتي المباراة ضمن برنامج تحضيري يتضمن مواجهة ودية ثانية أمام باراغواي الثلاثاء في مدينة لانس الفرنسية. ويشارك المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة من كأس العالم إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.

