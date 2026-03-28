طالب جامعي يزوّر إشعارات تطبيق بنكك في قبضة الشرطة

أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مباحث قسمي الدروشاب وأم ضريوة بمحلية بحري تمكنت من توقيف طالب جامعي متورط في شبكة للاحتيال الإلكتروني عبر تزييف إشعارات تطبيق “بنكك”.

وأوضحت الشرطة في بيان صحافي أن المتهم كان يستخدم تطبيقًا يُعرف باسم “توشن”، يحاكي واجهة التطبيق الرسمي ليُوهم الضحايا بحدوث تحويلات مالية مقابل استلام مبالغ نقدية مباشرة.

وخلال التحقيقات، أقرّ المتهم بارتباطه بسيرفر خارجي يُدار بواسطة شخص آخر يتقاضى عمولات عن كل عملية وهمية يتم تنفيذها. وأكدت الشرطة أن الإجراءات مستمرة لكشف بقية أفراد الشبكة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.

القضية تسلط الضوء على أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر التطبيقات المصرفية، وتؤكد في الوقت ذاته جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة هذه الشبكات وإحكام الرقابة على الأنشطة المشبوهة.

