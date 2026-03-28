اتفاق جديد بين مجلس الصحوة وقوات العمل الخاص

أعلن الشيخ موسى هلال، زعيم قبيلة المحاميد ورئيس مجلس الصحوة الثوري، التزامه الكامل بدعم القوات المسلحة السودانية وقوات العمل الخاص، مؤكداً أن التنسيق بين القيادات الميدانية والزعامات المجتمعية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها القتال ضد قوات الدعم السريع.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع هلال بفرحات ود العمدة، القائد الثاني لقوات العمل الخاص التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني. وأوضح مجلس الصحوة أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الروابط بين القيادات العسكرية والزعامات التقليدية، بما يضمن توحيد الجهود في العمليات الميدانية. وخلال اللقاء، عبّر فرحات عن حزنه البالغ وتعازيه لموسى هلال في وفاة نجله أثناء اجتياح قوات الدعم السريع منطقة مستريحة في فبراير الماضي.

وتناول الاجتماع ملفات متعددة تتعلق بالوضع الأمني والتعاون بين قوات العمل الخاص والمجتمعات المحلية لتعزيز الأمن ومكافحة التمرد. وأكد موسى هلال أن الدور الذي تضطلع به قوات العمل الخاص في “معركة الكرامة” يعكس تضحيات كبيرة في سبيل الوطن والمواطن، مشدداً على وقوفه الدائم إلى جانب القوات المسلحة لدحر أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

من جانبه، ثمّن فرحات ود العمدة الدعم الذي تقدمه القيادات المجتمعية، مؤكداً أن قواته ستواصل مهامها في حماية المواطنين وصون مكتسبات الدولة. وأضاف أن العلاقة بين القوات النظامية والزعامات التقليدية تمثل عاملاً محورياً لتحقيق الاستقرار وتوحيد الصفوف في مواجهة التهديدات. كما أشاد بصمود المقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن، مرحباً بالدور الذي تلعبه الزعامات المجتمعية في دعم العمليات الأمنية وترسيخ الاستقرار في مختلف المناطق.

