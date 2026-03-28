سياسية

تحذير من الخلية الأمنية المشتركة في إقليم النيل الأزرق للمواطنين

2026/03/28
أصدرت الخلية الأمنية المشتركة في إقليم النيل الأزرق تحذيراً للمواطنين بشأن نشاط غرف إعلامية تابعة للمليشيات، تعمل بشكل مكثف على نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة بهدف تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى.
ودعت الخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، والتأكد من صحة الأخبار عبر الصفحات الرسمية والموثوقة فقط، مؤكدة أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تقوم بواجبها بكل قوة وحزم لحماية الوطن وضمان أمنه واستقراره.

الانتباهة

2026/03/28