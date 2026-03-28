السودان يشارك في قمة API مبادرة مهنية القارة الأفريقية لنظام المالية العامة

شارك المستشار محمد نور عبدالرحيم وزير الدولة بوزارة المالية في قمة API لإصلاح المالية العامة (PFM Visionary Summit 2026) والحوكمة التي انعقدت في الفترة من 23-27 مارس 2026 بمدينة جوهانسبرغ جنوب أفريقيا ، تحت شعار “تسريع نجاح إصلاح المالية العامة والحوكمة بالأخلاقيات والممارسات الفضلى والتكنولوجيا”.

وقد ترأس وزير الدولة بصفته متحدثاً رئيساً وخبيراً جلسة نقاشية متخصصة ضمن فعاليات القمة تحت عنوان “تنسيق منظومة الحوكمة المالية العامة ” حيث ناقش الخبراء سبل تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة من خلال الأنظمة المتكاملة والتحول الرقمي.

وجاءت هذه المشاركة الفعالة في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة المالية العامة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.

شارك في اللقاء قادة المنظمات المهنية الافريقية والدولية وقادة في المجال المالي من 52 دولة.

وأكد وزير الدولة خلال مشاركته على إلتزام السودان بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح وتطبيق معايير الحوكمة المالية العامة وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام ، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز ثقة المواطنين والشركاء الدوليين.

وعقد المستشار محمد نور عدة اجتماعات على هامش الفعالية، خلـصت إلى تفاهمات مع الاتحاد العالمي للماليين ولبافا (الاتحاد الأفريقي للمحاسبين) بداية دعم السودان في برنامج الإصلاح المالي الذي تعكف عليه وزارة المالية ويتوقع دعم الشركاء قريباً، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع مهنية القارة الأفريقية من شأنها أن تدعم جهود الإصلاح المالي في السودان.

سونا