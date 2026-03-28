مفوض العون الإنساني بالشمالية يتعهد بدعم مركز الجميح للكلى بدنقلا

تعهد مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية الدكتور وائل محمد شريف بتقديم الدعم الكامل لمركز الشيخ الجميح للكلى بدنقلا وذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم المدير الإداري للمركز أمير حسين عبد الرحمن.

وأكد المفوض التزام المفوضية بكل ما يلزم من إسناد ودعم للمركز بما يمكنه من القيام بدوره على الوجه الأكمل تجاه مرضى الكلى في دنقلا والولاية الشمالية.

من جانبه امتدح المدير الاداري للمركز مجهودات مفوص مفوضية العون الانساني وتعهده بدعم المركز وتحسين البيئة وتوفير تكايا إطعام تلبي احتياجات المرضى والمرافقين.

وأشار إلى عزم الجهات المعنية عقد اجتماع موسع يضم المفوض وجمعية أصدقاء مرضى الكلى والمنظمات ذات الصلة وكافة الشركاء وذلك لوضع مصفوفة عمل واضحة للمركز خلال الأيام المقبلة.

