رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في البرلمان النيوزيلندي يؤكد دعم بلاده لوحدة السودان واستقراره

التقى السيد أحمد صلاح بيومي القائم بالأعمال بالإنابة لدى أستراليا موخرا بالسيد تيم فان دي مولن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في البرلمان النيوزيلندي وذلك بمقر البرلمان النيوزيلندي .

وخلال اللقاء، تم استعراض تطورات الأوضاع في السودان، مع التركيز على مبادرة حكومة الأمل للسلام، حيث أكد رئيس اللجنة موقف بلاده الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، ورفضها لأي مساس بوحدته.

كما أعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة عقب عودة الحكومة إلى العاصمة الخرطوم مزيدا من الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القطاع الزراعي، حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات النيوزيلندية المتقدمة في التقنيات الزراعية الحديثة والابتكار.

وفي هذا السياق، وُجّهت الدعوة للسفارة للمشاركة في معرض Fieldays الزراعي السنوي، للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات في المجال الزراعي، والذي يُعد الأكبر من نوعه في نصف الكرة الجنوبي.

ويعكس هذا اللقاء حرص الجانبين على توطيد العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص عملية للاستفادة من التجارب الناجحة، وفي مقدمتها التجربة النيوزيلندية في تطوير القطاع الزراعي عبر التكنولوجيا والابتكار.

سونا