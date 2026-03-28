اكثر من 7 الف تلميذ وتلميذة يجلسون لامتحانات المرحلة المتوسطة بالنيل الأزرق

إنطلقت اليوم بإقليم النيل الأزرق إمتحانات الشهادة المتوسطة بجميع المراكز على مستوى المحافظات بالإقليم حيث يجلس للإمتحانات أكثر من 7 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على عدد 63 مركز اعلى مستوى الإقليم.

وقرع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم جرس البداية للإمتحانات بالمركز المخصص لتلاميذ وتلميذات محافظة الكرمك بمدرسة بنت وهب بحي السكة حديد بالدمازين إيذاناً بإنطلاقة الإمتحانات.

وامتدح الحاكم تضحيات مواطني وتلاميذ محافظة الكرمك وصمودهم في وجه الإعتداءات التي نفذها التمرد وفلول مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة على جزء من محافظة الكرمك ، وجدد الدعوة للوحدة والتماسك والوقوف خلف القوات المسلحة لافشال المؤامرات الدولية والإقليمية التي تستهدف وحدة البلاد.

ودعا المواطنين للمشاركة في إنجاح الجهود الراميةلمحاربة الشائعات المغرضة.

وأعلن عن مفاجآت وشيكة في ظل الإنتشار والسيطرة التي تفرضها القوات المسلحة والقوات الأخرى بكافة ربوع الإقليم.

وأعلن رفض الإقليم لكافة محاولات الابتزاز أو التمرد أو الغزو الخارجي، وقال إن البلاد لن تؤتى من البوابة الحدودية بالإقليم.

ووجه تأكيدات للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بأن إقليم النـيل الأزرق سيظل سنداً حقيقياً للقوات المسلحة في وجه الأعداء والمتربصين.

