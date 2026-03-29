كاميرون هدسون : استهداف مستشفى الضعين تم بتخطيط مسبق من الجيش السوداني

قال الباحث الأميركي في شؤون أفريقيا كاميرون هدسون إن الهجوم الذي أصاب مستشفى في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور نُفذ بصورة متعمدة، مستندًا إلى تحليلات بحثية تشير إلى مسؤولية القوات المسلحة السودانية عن العملية.

وأوضح هدسون، في تعليق نشره على منصة إكس، أن البيانات المتاحة لا تدعم فرضية الخطأ، مشيرًا إلى أن التقييمات الفنية ترجّح التخطيط المسبق للهجوم. وأضاف أنه “لا يساوره شك” بشأن مسؤولية القوات المسلحة السودانية عن الواقعة.

وأشار إلى أن نمط الاستهداف وطبيعة الموقع يعكسان، وفق تقديره، أن المنشأة الطبية كانت هدفًا مباشرًا، في وقت تتزايد فيه الاتهامات المتعلقة بالهجمات على مرافق مدنية في مناطق النزاع.

وتزامنت تصريحاته مع مطالبات دولية بفتح تحقيق مستقل حول الحادثة، وضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها وفق قواعد القانون الإنساني الدولي.

ولم تصدر السلطات السودانية تعليقًا رسميًا على ما ورد في تصريحات هدسون حتى الآن.

