منشور في واتساب يقود لاعتقال محامٍ سوداني

أوقفت السلطات في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض المحامي الفاضل آدم أحمد الدقناوي بعد نشره تعليقاً في مجموعة على تطبيق واتساب يتعلق بعودة لجنة إزالة التمكين.

وقال المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي إن قوة أمنية نفذت عملية التوقيف داخل مكتب الدقناوي في ربك، قبل أن يخضع للتحقيق لمدة 6 ساعات بشأن ما ورد في المنشور.

وأوضح المتحدث عادل خلف الله وفق منصة الترا سودان أن الاعتقال جرى يوم الخميس 26 مارس، مشيراً إلى أن النقاشات التي دارت بين الدقناوي وأحد المحامين كانت من بين الأسباب التي سبقت عملية التوقيف.

وأضاف أن قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات نقلت الدقناوي إلى مقر الخلية الأمنية في ربك لاستكمال الاستجواب.

وذكر خلف الله أن السلطات أفرجت عنه لاحقاً، على أن يمثل أمام الجهة الأمنية مرة أخرى صباح الأحد، دون تقديم توضيحات حول أسباب الاستدعاء الجديد.

وأشار إلى أن الدقناوي سبق أن تعرض للاعتقال في مرات سابقة، معتبراً أن ما حدث يمثل تقييداً لحرية التعبير، ومؤكداً أن الحزب يتمسك بالمواقف السلمية ورفض الحرب.

