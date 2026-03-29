طقس شديد الحرارة في السودان خلال الأيام المقبلة… وهذه المناطق الأكثر تأثراً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الولايات يوم الأحد 29 مارس 2026.

وقالت الهيئة إن شمال البلاد وشمال أواسطها قد يشهدان زيادة تصل إلى 4 درجات مئوية، مع طقس حار في معظم المناطق وحار نسبياً على ساحل البحر الأحمر.

وأشارت التوقعات إلى احتمال هطول أمطار خفيفة في أجزاء من ولايتي وسط دارفور وغرب دارفور خلال اليوم نفسه.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها يوم الاثنين 30 مارس 2026 في مختلف أنحاء البلاد، مع أجواء حارة في شمال وأواسط السودان وشمال ولايات دارفور وكردفان، بينما تسود درجات أعلى في بقية المناطق، بما في ذلك ساحل البحر الأحمر.

وتوقعت أيضاً أمطاراً خفيفة في مناطق متفرقة من شمال غرب دارفور يوم الاثنين.

وأصدرت الهيئة إنذاراً برتقالياً يشمل ولايات كسلا والخرطوم والجزيرة والقضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق، محذرة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة في شرق وأواسط البلاد.

ويبدأ سريان التحذير عند الساعة 12:00 ظهر الاثنين 30 مارس 2026 وحتى الساعة 6:00 مساء الجمعة 3 أبريل 2026.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من المياه لتفادي الجفاف والإجهاد الحراري

