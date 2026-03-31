“بلومبرغ”: المركزي القطري يطلق إجراءات لتخفيف ضغوط الحرب

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن مصرف قطر المركزي سمح للبنوك بتأجيل سداد القروض وتقليل الاحتياطيات وتوفير السيولة، لمواجهة آثار الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار المصرف المركزي، يوم الإثنين، إلى أن الإجراءات تشمل إمكانية تأجيل سداد أصل القرض والفوائد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للعملاء المتأثرين بـالظروف الحالية. كما سيتيح المصرف “تسهيلات إعادة شراء بالريال القطري غير محدودة مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك”، ويدخل أيضًا تسهيلات إعادة شراء قصيرة الأجل بآجال تصل إلى ثلاثة أشهر.

كما سيخفض المصرف المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5% لتحرير سيولة إضافية.

وأوضح المصرف أن مستويات السيولة قوية سواء بالريال القطري أو بالعملات الأجنبية، وأن نسب رأس المال تتجاوز بكثير الحد الأدنى التنظيمي، وأن الاحتياطات توفر تغطية واسعة لمخاطر الائتمان.

وتواجه قطر تداعيات الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران شهرا كاملا. وقد تعرض مصنع راس لفان، أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في العالم، لأضرار بالغة قد تستغرق إصلاحها ما يصل إلى خمس سنوات. كما ألغت شركة الخطوط الجوية القطرية، ثاني أكبر مشغل في المنطقة بعد طيران الإمارات، آلاف الرحلات منذ نهاية فبراير، وتواصلت مع عدد من مؤجري الطائرات لبحث إمكانية تأجيل أو تخفيض دفعات الإيجار، مشيرة إلى الحرب المستمرة وتأثير إغلاق المجال الجوي.

وتأتي خطوة الدوحة بعد أسبوعين من إعلان مصرف الإمارات المركزي حزمة دعم لتعزيز مرونة القطاع المصرفي وزيادة السيولة والقدرة على الإقراض.

ويعد مصرف قطر المركزي أول مصرف في المنطقة يسمح للبنوك بتأجيل القروض لمدة ثلاثة أشهر. وتتشابه هذه الإجراءات مع برامج الإعفاء الطارئة التي تم اعتمادها في الخليج خلال جائحة كورونا بين 2020 و2021، عندما سمح المصرف المركزي الإماراتي والمصرف المركزي السعودي بتعليق المدفوعات لحماية المقترضين من الصدمات المالية.

المصدر: “بلومبرغ” + روسيا اليوم