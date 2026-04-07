مصر.. قرار رئاسي بالإفراج عن “سيد مشاغب”

أعلن المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن جهات التحقيق المختصة قررت إخلاء سبيل مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي.ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من قرارات إخلاء السبيل التي شهدتها الساحة المصرية مؤخراً، والتي شملت عدداً من النشطاء والمحبوسين احتياطياً، وذلك بالتزامن مع تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي واستمرار جلسات الحوار الوطني التي تهدف إلى خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية المختلفة والدولة.

يُعد سيد علي فهيم، الشهير بـ “سيد مشاغب”، أحد أبرز الوجوه في عالم “الألتراس” بمصر، حيث ارتبط اسمه بقيادة رابطة مشجعي نادي الزمالك (أولتراس وايت نايتس). لم يقتصر نشاطه على الجانب الرياضي فحسب، بل برز اسمه خلال أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من تقلبات سياسية.

