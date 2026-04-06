البرهان يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة هيئة الأركان – فيديو

​شرّف السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، مراسم وإجراءات التسليم والتسلم لرئاسة هيئة الأركان بين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والفريق أول ركن ياسر العطا..

​وأكد رئيس مجلس السيادة القائد العام خلال مخاطبته مراسم التسليم والتسلم ، إن انتقال القيادة إرث عسكري راسخ لتعاقب الأجيال وضخ دماء جديدة تهدف لتجويد الأداء العسكري وحيا المقاتلين في كافة مسارح العمليات، مؤكداً أن القوات المسلحة هي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة، وأنها صمدت بعزيمة رجالها في وجه “كابوس التمرد” مؤكدا إنه إلى زوال مهما طال الزمن.

​و شدد القائد العام على أن اختيار الفريق أول ركن ياسر العطا جاء بناءً على كفاءته الميدانية ودوره في فك الحصار عن القيادة وبث الروح المعنوية، نافياً أي معايير جهوية في التعيين مشيداً بدور رئيس هيئة الأركان السابق وقال ” إنه يعد من ركائز القوات المسلحة في حسم معركة الكرامة وتحقيق الانتصارات .

وأشار القائد العام إلى العمل لتطوير وتأهيل الصناعات العسكرية وتعزيز قدرات القوات المسلحة مؤكدا أن القوات المسلحة تمثل صمام أمان البلاد ووحدتها.

​و ثمن رئيس مجلس السيادة القائد العام دور القوات المسلحة والمستنفرين والقوات المساندة في دحر التمرد، مؤكداً أن التلاحم بين الشعب والجيش -الذي تجسد في ذكري السادس من أبريل- هو الضامن لتحقيق النصر وتطهير البلاد من كل متمرد وخائن.

وقال القائد العام ​”لن يتوقف التقدم إلا بتطهير كل شبر من أرض السودان، ومعركتنا مستمرة حتى ينعم شعبنا بحياة كريمة تحرسها وحدة القوات المسلحة والشعب.”

​من جانبه، أشادالفريق أول ركن ياسر العطا ، برئيس هيئة الأركان السابق، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، واصفاً إياه “بجبل الثبات” الذي لعب دوراً محورياً في استقرار المؤسسة العسكرية، مؤكداً السير على ذات النهج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ، لافتاً إلى أن التغييرات في قيادة القوات المسلحة هي “مراسم تراتبيةوعمل روتيني سنوي” وتهدف لضخ دماء جديدة لمواصلة الطريق نحو الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس هيئة الأركان ، أن المؤسسة العسكرية ماضية في معركة “عزة وكرامة” الشعب السوداني حتى تحقيق النصر الكامل، مشدداً على أن الجيش لن تنتكس رايته ولن ينهزم في معركته ضد المرتزقة والقوى

الخارجية ​واصفا المعركة الحالية بأنها “معركة الأمة السودانية” بأكملها، مشيداً بوعي الشعب الذي جسد ملحمة بطولية في مواجهة المخططات والمخابرات العالمية، متعهداً بعدم التخاذل أو التهاون في تأمين كل شبر من أرض الوطن، مؤكداً أن القوات المسلحة تنفذ إرادة الشعب في بناء دولة قوية ومستقرة.

​وأعلن الفريق أول ركن ياسر العطا السعي لتطوير الجهد مع القوات المشتركة وقوات الإسناد، معرباً عن أمله في دمجهم ضمن وحدات القوات المسلحة لبناء جيش وطني قومي يمثل كافة أطياف السودان.