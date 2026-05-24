ختام حملة التدخلات التغذوية المتكاملة بولاية سنار

إختتمت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية ولاية سنار اليوم الحملة المشتركة لتقديم خدمات التغذية المتكاملة وتطعيم الأطفال والتي نفذت بنسبة تغطية بلغت 99,4% لقياسات الأطفال والفايتمين الأزرق 101,4% و97% للأحمر و5, 98% و 98% للبندازول والفيفول نسبة تغطية بلغت 98,7% وتوزيع بودرة المغذيات بنسبة 76,5% .

وأشادت فاطمة محمد عبد الحليم مدير الرعاية الصحية الأساسية بجهود العاملين في الحملة ولنجاحها رغم الظرف الصعب الذي تمر به الولاية وبالدور الكبير لمنظمة اليونسيف ودعمها للعديد من برامج الصحة مشيرة إلى أن الحملة ناجحة وقوية و ذات جودة عالية .

وهنأ المشرف الإتحادي الطيب المسلمي كل العاملين ووزارة الصحة وحكومة الولاية بنجاح الحملة مشيراً إلى إن التنسيق الجيد كان له الأثر الكبير في نجاح الحملة .

وأشاد محمد حسن البدري بوقفة وزارة الصحة الإتحادية ومنظمة اليونسيف وأكد على أهمية الإستفادة من التوصيات التي خرجت بها الحملة.

