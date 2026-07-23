انطلاق الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى لرفع مستوى الوعي المروري بالبحر الأحمر

دشنت إدارة مرور ولاية البحر الأحمر اليوم الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى لرفع مستوى الوعي المروري، تحت شعار: (حمولتك أمان… وإطارك سلامتك).

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على خطورة الحمولة الزائدة في المركبات، وأهمية الالتزام بجودة الإطارات وفق المواصفات والمقاييس المحددة لكل مركبة، للحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال العميد شرطة حسين عباس دابي مدير مرور ولاية البحر الأحمر المكلف، خلال تدشين الحملة بالموقف العام ببورتسودان وبحضور الإدارة بكل فرعياتها:”رسالتنا لسائقي المركبات تجنب الحمولة الزائدة فهي التي تسبب الحوادث الخطيرة، بالإضافة لعدم جودة الإطارات. وهذا ما عكسته خطط الإدارة العامة لتنفيذها على أرض الواقع”.

وأشار إلى أن الحملة وجدت استجابة كبيرة جداً من الجمهور، مبينا استمرار فعالياتها لمدة أسبوع.

من جانبها قالت العقيد شرطة سارة محمد الفضل رئيس الشؤون العامة المكلف: “درجت الأمانة العامة للمرور على إقامة حملات توعوية من وقت لآخر تذكيراً بالالتزام بالقواعد المرورية حتى تؤدي إلى تحقيق السلامة المرورية”.

وأضافت: “حملة اليوم تركز على الالتزام بالحمولة، لأن الحمولة الزائدة هي التي تؤدي إلى انفجار الإطارات وهذا ينعكس سلباً في طريق المرور السريع ويؤدي إلى حوادث جسيمة، نناشد شركاء الطريق وسائقي المركبات الالتزام بالحمولة المحددة للمركبة”.

الجدير بالذكر أن برامج الحملة تشتمل على حملات توعوية ميدانية، محاضرات توعوية بمراكز الترخيص بمروري سواكن وسنكات، اتصال جماهيري بالموقف العام، توزيع مطبقات وبوسترات إرشادية، كبسولات توعوية كوميدية ومسابقات وهدايا متنوعة للجمهور.

سونا