تسليم دعم لأسر الشهداء بشرق الجزيرة

دشن المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة الأستاذ بله عبد الله خوجلي صباح اليوم بمقر منظمة الشهيد برفاعة توزيع مكرمة الكرامة التي استهدفت 320 من أسر شهداء المحلية بدعم من القوات المسلحة والمحلية.

هذا وقد أكد المدير التنفيذي اهتمامه بأسر الشهداء ورعاية لكل قضاياهم، قائلا”إن كل مايقدم لأسر الشهداء قليل مقارنة بتضحيتهم بارواحهم في سبيل الوطن وكرامته واستقراره”.

من جانبه أكد قائد اللواء الثاني برفاعة العقيد علي عمر أن الوطن عزيز وحمايته واجب لا تراجع عنه محييا زملائه الشهداء قاطعا بالإهتمام بأسر الشهداء.

وكان قد تحدث ممثل منظمة الشهيد الأستاذ أحمد عبد الوهاب مشيداً بالدعم المتصل من المدير التنفيذي لأسر الشهداء.

سونا