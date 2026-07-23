بطولة سيكافا للأندية تنطلق غدا بمشاركة الهلال

تبدأ غدا الجمعة بطولة شرق ووسط أفريقيا للأندية (سيكافا كاغامي) بالعاصمة الرواندية كيغالي، بمشاركة 12 نادي، ويمثل الهلال السودان في هذه النسخة التي تحظى باهتمام كبير نظرا لتواجد أندية ذات ثقل جماهيري، وسيكون لقاء الإفتتاح غدا بين الجيش الرواندي وغورماهيا الكيني في الرابعة عصرا بتوقيت السودان.

ويخوض الهلال أولى مبارياته يوم الأحد المقبل بمواجهة توسكر الكيني الثالثة بتوقيت السودان، ويلعب المباراة الثانية أمام كي اف زد الزنجباري الأربعاء الثالثة عصرا، ويواجه رايون سبورت الرواندي السابعة مساء السبت الأول من أغسطس.

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