المجلس الاعلى للسياحة وجامعة دنقلا يتفقان على تطوير القطاع السياحي

استعرض الاجتماع المشترك الذي انعقد اليوم بدنقلا وضم الأمين العام للمجلس الاعلى للسياحة بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحمن ابراهيم ومدير جامعة دنقلا البروفيسور الوليد مصطفى ابراهيم ورئيس مجلس جامعة دنقلا الدكتور عبد الحميد محمد جميل ووكيل الجامعة الدكتور عبد الكريم محمد عثمان وعميد كلية السياحة والفنادق البروفيسور الرشيد محمد ابراهيم ومسجل معهد دراسات الحضارة النوبية الدكتور عبد الرحمن علي خيري، استعرض أوجه التعاون والشراكة بين المجلس الاعلى للسياحة وجامعة دنقلا لتطوير القطاع السياحي بالولاية.

وأكد الأمين العام للمجلس الاعلى للسياحة بالشمالية في تصريح (لسونا) ان الاجتماع جاء في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس لعدد من المؤسسات والجهات لتقوية وتعزيز التعاون والتنسيق للنهوض بقطاع السياحة والاستفادة من المقومات السياحية والاثرية الكبيرة الموجودة بالولاية.

وأشار الى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه جامعة دنقلا في دعم خطط وبرامج ومشاريع المجلس المختلفة لاسيما ترقية وتطوير الكادر البشري العامل في المجال السياحي.

وفي السياق أكد مدير جامعة دنقلا ان الاجتماع أمن على دور الجامعة في دعم القطاع السياحي في ظل وجود كلية للسياحة والفنادق بالولاية.

واشار الى تخريج الكلية ثلاث دفعات خلال الفترة الماضية في إدارتي السياحة والفنادق والإرشاد السياحي، مضيفا ان الاجتماع شدد على إضافة بعض اللغات التي يمكن أن تسهم في تنمية قطاع السياحة وكذلك إيجاد دراسات عليا في كلية السياحة والفنادق بمحلية البرقيق لدعم القطاع.

سونا