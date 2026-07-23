والي الجزيرة يدشن مشروع السودان الإسعافي لدعم التعليم الإبتدائي (SPEED) بتمويل من اليونيسف

دشن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة صباح اليوم بمخازن وزارة التربية والتعليم بمدني توزيع 1604 جهاز بروجيكتر و820 شنطة وسائل تعليمية ل820 مدرسة بالولاية.

وذلك ضمن مشروع السودان الإسعافي لدعم التعليم الابتدائي (SPEED) بتمويل من منظمة اليونيسف وتنفيذ منظمة بناء المجتمعات الريفية (RCDO) ومنظمة سوا السوداني ومنظمة أيادينا.

حيث أكد الوالي لدى مخاطبته الإحتفال الذي أقيم على شرف المناسبة انتقال الولاية الى التعليم الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي في العملية التعليمية.

من جانبه أكد الأستاذ عبد الله أبو الكرام وزير التربية والتعليم أهمية المشروع في توفير حزم تكنولوجية تعليمية للتعليم التعويضي عبر شراكة ذكية بين وزارة التربية والتعليم ومفوضية العون الإنساني ومنظمة اليونيسف.

وأعلن عن خطة محكمة للحفاظ على الوسائل التعليمية الحديثة.

فيما جدد الدكتور إبراهيم آدم مسؤول قطاع التعليم باليونيسف إلتزام اليونيسف بالوقوف مع برامج حكومة الولاية، مشيداً بإهتمام حكومة الولاية ببرامج وأنشطة المنظمة.

كما أكد الأستاذ أسعد السر مفوض العون الإنساني بالولاية أن المشروع يمثل نقلة نوعية لمواكبة التعليم الرقمي وعبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح المشروع.

سونا