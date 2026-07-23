وفد الإدارة العامة للشرطة المجتمعية يختتم زيارته الى الولاية الشمالية

اختتم وفد الإدارة العامة للشرطة المجتمعية للقطاع الشمالي نهر النيل والشمالية برئاسة العقيد شرطة جمال آدم إسحاق، اليوم زيارته الى ولاية الشمالية والتي استمرت ليومين.

وأكد مساعد المدير للجهود المجتمعية بالولاية الشمالية الاستاذ نزار محمد عبد الجبار ان الوفد اطمأن من خلال الزيارة على سير العمل والأداء بإدارة الشرطة المجتمعية وجهودها في تجويد وتحسين الأداء.

وأشار الى ان الوفد التقى بمدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة حقوقي محمد علي الحسن الكودابي وتفقد مركزي الشرطة المجتمعية بأقجة والبان جديد والتعرف على احتياجاتها.

وأضاف ان الزيارة تمثل دفعة قوية لتفعيل الدور المنتظر من المراكز المجتمعية في تعزيز الأمن المجتمعي ومحاربة الظواهر السالبة.

وقال إن الجهود مستمرة في عمليات صيانة وتأهيل وتفعيل مواقع بسط الأمن الشامل بالولاية الشمالية.

سونا