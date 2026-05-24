أمطار بهذه الولايات.. طقس حار جداً يسيطر على معظم أنحاء السودان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، الأحد 24 مايو 2026، نشرة جوية حذرت فيها من موجة طقس حار جداً ستغطي معظم أنحاء البلاد خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الشرق وأواسط السودان وجنوبه الشرقي، فيما يسود طقس حار في بقية المناطق.

النشرة أشارت إلى نشاط خفيف للرياح المثيرة للغبار والأتربة في أواسط وشمال ولايتي الشمالية ونهر النيل، وهو ما قد يؤثر على الرؤية في بعض الطرق. كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق واسعة تشمل القضارف وسنار والنيل الأزرق وجنوب النيل الأبيض، إضافة إلى ولايتي جنوب وغرب كردفان وشرق دارفور، ما يرفع احتمالية جريان بعض الأودية.

هذه التوقعات تأتي في وقت يستعد فيه السودان لدخول فصل الخريف، حيث تتزايد فرص الأمطار الموسمية، فيما يبقى الطقس الحار والجاف سمة بارزة في معظم الأقاليم.

سونا