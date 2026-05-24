أردول: السلطة العاجزة عن الخدمات لا يحق لها قمع المواطنين

في خضم الجدل الدائر حول الأوضاع الخدمية في شمال السودان، خرج القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول بتصريحات لافتة طالب فيها سلطات محلية عبري والولاية الشمالية بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، مؤكداً أن توفير الخدمات الأساسية ليس خياراً بل واجباً من صميم مسؤولياتها.

أردول كتب في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن السلطة التي تعجز عن أداء مهامها لا يحق لها أن تواجه المواطنين بالعنف المفرط، مضيفاً أن الجمع بين العجز عن تقديم الخدمات وممارسة القمع ضد الأهالي أمر غير مقبول. وأشار إلى أن على السلطات أن تختار بين القيام بواجبها أو التنحي، بدلاً من الاستمرار في سياسة الإنكار والتصعيد.

سونا