السعودية.. “التجارة” تُشهِّر بمنشأة ومالكها لتورطهما في عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة بمنشأة للمواد الغذائية ومالكها وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة عرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

حيث ضبطت الفرق الرقابية منتجات غذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع لدى المنشأة الواقعة بمدينة الدمام، حيث تم مصادرتها وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة المستهلكين.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمنطقة الشرقية فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، وإغلاق المحل لمدة يومين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحُكم على نفقة المخالفين.وتؤكد “التجارة” التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

