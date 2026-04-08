باحثون يطورون مستشعراً لكشف الالتهاب الرئوي عبر النفس

طوّر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نموذجًا أوليًا لمستشعر محمول قادر على الكشف عن حالات الالتهاب الرئوي من خلال تنفس المريض.

يعمل المستشعر، المسمى ” PlasmoSniff”، عن طريق تحليل الجسيمات النانوية التي يستنشقها المريض أولاً، وعندما يتم زفير تلك الجسيمات، فإنها تحمل مؤشرات حيوية ملتصقة بها، يمكنها الكشف عن أدلة على وجود الالتهاب الرئوي في أعماق الجسم.

قد يصبح المستشعر أداة سريعة ومريحة في العيادات أو حتى في المنزل

يقول المهندس الميكانيكي أديتيا غارغ، المشارك في تطوير النموذج، إن “التقنية الجديدة تستطيع الكشف عن هذه المؤشرات الحيوية المنفوثة في غضون دقائق في موقع الرعاية”.

ووفقاً لموقع ” ScienceAlert”، يعتقد الباحثون أن المستشعر الذي اختُبر على الفئران فقط بدلاً من البشر، يمكن أن يكون أداة سريعة ومريحة في العيادات أو حتى في المنزل.

تحتوي أنفاس الإنسان على مركبات عضوية متطايرة، تشير إلى كل شيء بدءًا من حالة ميكروبيوم الأمعاء لدينا وصولًا إلى مدى كفاءة عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، لكن هذا المستشعر المصمم حديثًا يلتقط جزءًا ضئيلًا من المواد الكيميائية التي يتم زفيرها، لذلك يقول المهندس الميكانيكي لوزا تاديسي: “هذه مشكلة تشبه البحث عن إبرة في كومة قش… طريقتنا تكتشف تلك الإبرة التي لولا ذلك لظلّت مغمورة في الضجيج”.

ويحتاج الباحثون أيضًا إلى تطوير ملحق يشبه القناع يمكن استخدامه لتحليل أنفاس المريض خلال 5 دقائق. وسيتم دمج هذا مع جهاز مشابه لمستنشق الربو لاستنشاق الجسيمات النانوية. في الأفراد الأصحاء، ستدور هذه الجسيمات النانوية ببساطة خارج الجسم دون أن تتحلل بفعل المرض.

إذا نجح التطوير والتوسع خلال السنوات القادمة؛ فقد تكون هذه طريقة مهمة لرصد وكشف مجموعة واسعة من الأغراض، وليس فقط لفحص مشاكل الجهاز التنفسي.

وقد تكون هناك استخدامات لجهاز PlasmoSniff خارج نطاق صحة الإنسان، في أي موقف يتطلب الكشف عن آثار ضئيلة من المواد الكيميائية في الهواء باستخدام مستشعر محمول، مثل اكتشاف المواد الكيميائية الصناعية أو الملوثات المحمولة جواً.

