“ما أخشاه!؟”.. حمد بن جاسم يعلق على وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران

نشر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم تدوينة خاض في تفاصيلها على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مؤقتا.

وقال رئيس الوزراء القطري الأسبق في التدوينة: “الآن بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تتلوها مفاوضات بين الجانبين في إسلام آباد، كنت آمل أن يسعى الجميع إلى الحل الأمثل وهو إبرام اتفاق سلام كامل غير محدود بزمن مؤقت حتى لا نعود إلى أتون الحرب ثانية”.

وأضاف حمد بن جاسم “تعلمنا من تجارب سابقة أن الاتفاقات التي تبرم لمُهَل محددة ربما تظل مؤقتة في إطار فترات تمديد، تطول أو تقصر، من دون اتفاق على إنهاء الحرب تماما وإقرار السلام”.

وتابع قائلا: “مع أني أتمنى أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي خلال الأسبوعين القادمين، فما أخشاه في هذه الحالة هو أن يبقى الوضع على ما هو عليه، ويظل المجال مفتوحا أمام إسرائيل لتأزيم المنطقة وقتما تريد، فيخرج علينا أحد من أصحاب القرار فيها ليختلق أمرا ما، أو يقول هناك عمل ما يجب القيام به قبل الاتفاق على السلام، فتظل المنطقة تقف على رؤوس أصابعها بقلق وترقب، وهو ما لا نفضله ولا نريده بل يريده بعض المستفيدين الذين يسعون دائما إلى ابتزاز منطقتنا، ومن يدقون طبول الحرب حتى الآن، كما نشاهده في لبنان، فكل الأطراف تعرف أساسا ما يجب وما يمكن القيام به، وتعرف ما هو حق لإيران وما هو ليس بحق لها”.

واختتم رئيس وزراء الأسبق تدوينته بالقول: “إني آمل وأتمنى ألا تتبخر الآمال التي انتعشت عندما أعلِن الاتفاق في الساعة الأخيرة، في أن تحقق المفاوضات المقبلة اتفاقا دائما يحول دون مزيد من الأزمات وهناك نقاط اخرى سأذكرها لاحقا”.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ​وإيران اتفقتا على وقف ​لإطلاق النار ⁠لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية في خطوة قد تضع حدا لحرب استمرت ستة أسابيع ​وأسفرت عن مقتل الآلاف وامتدت تداعياتها إلى ​أنحاء ⁠الشرق الأوسط وتسببت في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.

المصدر: RT