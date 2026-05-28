الصدر: نعلن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني والتحاقها بالدولة العراقية

2026/05/28
Iraqi Shiite Muslim cleric Moqtada al-Sadr speaks during a press conference in the holy Shiite city of Najaf on April 30, 2016.Thousands of protesters broke into Baghdad's heavily fortified "Green Zone" and rampaged to parliament after lawmakers again failed to approve new cabinet ministers. The unrest kicked off minutes after Sadr wrapped his news conference during which he condemned the political deadlock, but did not order supporters to enter the Green Zone./ AFP / HAIDAR HAMDANI (Photo credit should read HAIDAR HAMDANI/AFP/Getty Images)

أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني والتحاقها بالدولة العراقية.وقال الصدر في بيان له: “انطلاقا من المصلحة العامة للوطن، وتحاشيا للمخاطر المحدقة بالوطن، صار لزاما علينا أن نعلن عن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكاً تاما.. والتحاقهم التحاقا تاما بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية”.

وأضاف: “على أن تتحول الجهات المدنية الملحقة بالسرايا إلى البناء المرصوص وبلا أي مقرات أو سلاح أو زي أو عنوان أو أي شيء آخر. ولا يسعني في نهاية المطاف إلا أن أشكر التشكيلات العسكرية لسرايا السلام على كل جهادهم الأكبر والأصغر وأن يغفر لكل من لم يتلاءم مع ذوقنا الديني والعقائدي والاجتماعي إجمالا”.

وتابع الصدر:”أملي بجميع تشكيلات الحشد أن تنفصل عن الأوامر الحزبية والطائفية ولا سيما بعد أن تسلم الفصائل سلاحها إلى الدولة كما نصحناهم قبل سنوات بذلك”.

