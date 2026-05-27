مصدر عسكري لتسنيم: التحقيقات الفنية تؤكد وقوف إسرائيل وراء هجمات بمسيرات استهدفت الإمارات

قال مصدر عسكري إيراني إن التحقيقات أظهرت أن إسرائيل نفذت خلال الأسابيع الماضية هجمات ضد الإمارات، في إطار ما سمي عمليات “العلم الزائف”.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المصدر قوله إن التحقيقات الفنية التي أجرتها القوات المسلحة الإيرانية أظهرت أن إسرائيل نفذت خلال الأسابيع الماضية عدة هجمات بطائرات مسيرة ضد الإمارات.

وأوضح المصدر أن هذه الهجمات هدفت إلى “استفزاز” الإماراتيين ودفعهم نحو التصعيد، معتبرا أن إسرائيل “لا تراعي سوى مصالحها الخاصة”.

وأضاف أن تل أبيب “تدفع بعض دول الخليج إلى مسار خطير عبر علاقاتها معها، وفي الوقت نفسه تنفذ عمليات ضدها”، وفق تعبيره.

وعمليات “العلم الزائف” أو “False Flag Operations”هي عمليات سرية تنفذ بهدف إخفاء الجهة الحقيقية المنفذة، وإلصاق المسؤولية بطرف ثالث لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو أمنية.

ويعود أصل المصطلح إلى الحروب البحرية القديمة، حين كانت بعض السفن ترفع علم دولة أخرى لخداع الخصم قبل الهجوم.

وفي السياق السياسي والعسكري الحديث، تستخدم هذه العمليات من أجل تبرير شن حرب أو هجوم وخلق ذريعة للتصعيد العسكري وتشويه سمعة طرف معين وإثارة الرأي العام أو التأثير عليه.

وقد تبادلت الإمارات وإيران اتهامات حول حوادث أخيرة بينها اتهام وزارة الخارجية الإماراتية إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين استهدف ناقلة نفط خام فارغة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أثناء مرورها في مضيق هرمز.

وردت طهران باتهام الإمارات بـ “المشاركة المباشرة” في عمليات عسكرية ضدها، ووجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهامات لأبوظبي بالحفاظ على تحالف مع إسرائيل والتورط في هجمات ضد إيران.

ونفت الإمارات صحة الاتهامات الإيرانية، مؤكدة على سيادتها واستقلال قرارها، وأنها لا تحتاج إلى حماية من أي جهة خارجية ولديها القدرة على الدفاع عن نفسها.

المصدر: وكالة تسنيم