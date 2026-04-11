داليا مصطفى: «الست بتحلو بعد الانفصال

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن جوانب جديدة من حياتها الشخصية، خلال تصريحاتها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، حيث تحدثت بصراحة عن تجربتها مع الذات وما مرت به من تحولات نفسية خلال الفترة الأخيرة.وقالت داليا مصطفى إن المرأة «بتحلو بعد الخروج الآمن من الحياة الزوجية»، موضحة أن هذا التحسن لا يعود إلى معاناة داخل العلاقة بقدر ما يرتبط باهتمام المرأة بنفسها بشكل أكبر بعد مرحلة التغيير، مؤكدة أن الأمر كان نابعًا من داخلها وليس نتيجة ألم أو أزمة مباشرة.وأضافت أنها أصبحت تعتمد على دعم نفسها نفسيًا بشكل يومى، حيث تكرر صباحًا ومساءً عبارة: «أنا بحبك يا داليا»، إلى جانب كتابتها لمذكراتها بشكل منتظم لمراجعة تفاصيل يومها وفهم نفسها بصورة أعمق، مشيرة إلى أنها اكتشفت لاحقًا أنها لم تكن تمنح نفسها الحب الكافى كما كانت تعتقد.وأكدت أنها وصلت إلى مرحلة تعافٍ بنسبة 90%، موضحة أن القراءة والالتزام بالعبادات مثل قراءة سورة البقرة، وذكر الله والدعاء، كان لها تأثير كبير فى رحلتها النفسية، إلى جانب كتابة أهدافها بشكل يومى، وهو ما ساعدها على الشعور بالراحة والطمأنينة والاستقرار الداخلى.وأضافت أن الأزمات التى مرت بها قربتها أكثر من الله، وجعلتها أكثر حرصًا على المواظبة على الذكر والقرآن ومناجاة الله فى كل تفاصيل حياتها اليومية.وعن علاقتها بأسرتها، أشارت إلى أن نجلها «سليم» يشعر بالغيرة عليها، إلا أنها تتعامل مع الأمر بحوار مستمر وتفهم لطبيعة مشاعره، مؤكدة حرصها على الحفاظ على علاقة متوازنة معه.

وفيما يخص مسألة الخيانة الزوجية، أوضحت أنها لا تفضل تقديم نصائح مباشرة فى هذا الشأن، لكنها ترى أن أمام المرأة خيارين: إما الاستمرار دون مواجهة حفاظًا على العلاقة، أو المواجهة ثم الانسحاب حفاظًا على الكرامة.

كما تحدثت عن حبها للاحتفال بعيد ميلادها منذ الصغر، مؤكدة أنها لا تهتم بقيمة الهدية بقدر معناها، لكنها لا تفضل بعض الهدايا مثل الورود إذا لم تكن ذات قيمة بالنسبة لها.

واختتمت حديثها بالتعليق على صفات برج الحمل، موضحة أنه يتميز بالدعم والمساندة للآخرين، لكنه فى الوقت نفسه سريع الانفعال، مشيرة إلى أنها نجحت مؤخرًا فى التحكم فى ردود أفعالها وأصبحت أكثر هدوءًا واتزانًا.