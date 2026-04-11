مؤتمر برلين تحت المجهر… مناوي يوفد منسق الشؤون الإنسانية بصفة مراقب

في تغريدة أثارت الجدل، أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أنه أوفد منسق الشؤون الإنسانية بالإقليم عبد الباقي حامد لحضور مؤتمر برلين بصفة مراقب. مناوي أوضح أن الدعوات التي اطّلع عليها بدت غير منسجمة مع الأجندة المطروحة وطبيعة الشخصيات المدعوة، معتبراً أن ذلك يعكس سعياً لإيجاد حلول في غياب الأطراف المعنية مباشرة بالأزمة.

تصريحات مناوي جاءت لتسلط الضوء على إشكالية التمثيل في المؤتمرات الدولية الخاصة بالسودان، حيث يرى أن تغييب أصحاب المصلحة الحقيقيين يضعف فرص الوصول إلى تسوية عادلة ومستدامة.

