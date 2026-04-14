إلهام شاهين: أنحاز لقوة الدور لا لحجمه.. ولا يشغلني العمر أو المظهر في اختياراتي الفنية

أكدت الفنانة إلهام شاهين رؤيتها الخاصة في اختيار أدوارها الفنية، مشددة على أنها لا تنظر إلى مساحة الدور أو عمر الشخصية بقدر اهتمامها بقيمة الدور وتأثيره داخل العمل.

وخلال لقائها في برنامج «ضيفي مع معتز الدمرداش» المذاع عبر قناة «الشرق»، تحدثت شاهين عن فلسفتها في التمثيل، موضحة أنها تفصل تمامًا بين شخصيتها الحقيقية والشخصيات التي تقدمها على الشاشة، قائلة إن الحكم على مظهرها أو شكلها في بعض الأدوار لا يعكسها هي، بل يعكس طبيعة الشخصية التي تجسدها.

وأضافت أنها دائمًا ما تنحاز إلى الدور نفسه وليس إلى صورتها كفنانة، مؤكدة أن نجاحها الحقيقي يأتي من قدرتها على إقناع الجمهور بالشخصية مهما كانت مختلفة أو صعبة.

وأوضحت أن الانتقادات التي تتعلق بشكلها أو تقدمها في العمر لا تعنيها، لأنها ترى أن هذا جزء أصيل من متطلبات العمل الفني.

وأشارت شاهين إلى أنها لا تضع أي قيود على اختياراتها، سواء من حيث الشكل أو الملابس أو حتى طبيعة الدور، مؤكدة أنها قادرة على تقديم مختلف الشخصيات دون تردد.

كما شددت على أن مساحة الدور ليست معيارًا لنجاحه، بل الأداء نفسه هو ما يمنحه ثقله وتأثيره.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن أي دور تقدمه يصبح مهمًا وقويًا لأنها تمنحه من خبرتها وجهدها، معتبرة أن الفنان الحقيقي هو من يستطيع تحويل أي مساحة، كبيرة كانت أو صغيرة، إلى حضور مؤثر يترك بصمة لدى الجمهور.

