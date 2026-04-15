جوجل توسّع قدرات Gemini لدعم الطلاب فى الاختبارات التنافسية

تواصل شركة جوجل تعزيز حضورها في قطاع التعليم، حيث أعلنت عن إتاحة اختبارات تجريبية لامتحان NEET UG المعروف سابقًا باسم اختبار ما قبل الطب لعموم الهند، عبر منصتها الذكية Gemini، في خطوة تهدف إلى تسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم الطلاب وتحسين تجربة التعلم

وتتيح هذه الميزة الجديدة للطلاب إمكانية خوض اختبارات محاكاة كاملة لامتحان NEET بشكل مجاني، مع توفير أدوات تساعدهم على تقييم أدائهم وفهم نقاط القوة والضعف لديهم.

تعاون مع منصات تعليمية لتطوير المحتوى

أكدت Google أنها تعاونت مع عدد من شركات التعليم المتخصصة، من بينها Physics Wallah وCareers360، من أجل إعداد محتوى الاختبارات التجريبية، وأوضحت الشركة أن هذه الاختبارات صُممت بحيث تحاكي بشكل دقيق نمط الامتحان الحقيقي من حيث الشكل ومستوى الصعوبة، ما يمنح الطلاب تجربة واقعية تساعدهم في الاستعداد الفعلي للاختبار.

توسيع نطاق الاختبارات داخل Gemini

تأتي اختبارات NEET UG ضمن خطة أوسع لتوسيع مجموعة الاختبارات التجريبية المتاحة عبر Gemini، حيث كانت المنصة قد وفرت بالفعل اختبارات محاكاة لامتحانات مثل SAT وJEE Main، ويعكس هذا التوسع توجه Google نحو تحويل Gemini إلى أداة تعليمية متكاملة، قادرة على دعم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية والاختبارات التنافسية.

كيفية إجراء اختبار NEET عبر Gemini

للوصول إلى اختبار NEET التجريبي، يمكن للطلاب ببساطة استخدام أمر مباشر داخل Gemini مثل:“I want to take a NEET mock exam”، وبعد ذلك، يقوم Gemini بإنشاء نموذج اختبار كامل يحاكي الامتحان الحقيقي، سواء من حيث عدد الأسئلة أو طريقة عرضها، مما يمنح المستخدم تجربة قريبة للغاية من الواقع، ويُشار إلى أن هذه الميزة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط.

تحليل الأداء وفهم الأخطاء

من المتوقع، وعلى غرار اختبارات JEE Main، أن يوفر Gemini للطلاب تحليلًا تفصيليًا لأدائهم بعد الانتهاء من الاختبار، كما يمكن للطلاب طلب شرح مفصل للإجابات، حيث يساعدهم الذكاء الاصطناعي على فهم الأخطاء خطوة بخطوة، وتوضيح المفاهيم العلمية المرتبطة بكل سؤال، مما يعزز من عملية التعلم الذاتي.

هل الاختبارات مجانية؟

أكدت Google أن اختبارات NEET UG التجريبية متاحة مجانًا لجميع مستخدمي Gemini، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، ويمكن لأي مستخدم يمتلك حساب Google، سواء كان حسابًا شخصيًا أو تابعًا لخدمة Google Workspace، الوصول إلى هذه الاختبارات بسهولة عبر تطبيق Gemini.

إتاحة تدريجية لجميع المستخدمين

أوضحت الشركة أن الميزة بدأت بالفعل في الوصول إلى المستخدمين، سواء ضمن نطاق Rapid Release أو Scheduled Release، ما يعني أنها ستكون متاحة تدريجيًا لجميع المستخدمين خلال الفترة الحالية

اليوم السابع