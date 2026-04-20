شاهد بالفيديو.. الفنان شكر الله عز الدين يعبر عن خيبة أمله من زملائه بعد تعافيه من الجراحة: (لو لقيت معاملتي معاك اتغيرت أعرف إنك ما بقيت زولي)

عبر الفنان السوداني, الشاب شكر الله عز الدين, عن عن خيبة أمله من زملائه, وأصدقائه, وذلك عقب خضوعه لعمليتين جراحيتين في الفترة الأخيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج المطرب, الشاب في مقطع فيديو عبر إحدى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي طمأن فيه جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعدد من العمليات الجراحية مؤخرًا.

وأكد شكر الله, أنه يتمتع حاليًا بصحة جيدة وعاد لمزاولة نشاطه الفني بشكل طبيعي, معبراً عن صدمته في بعض المقربين منه, وقال: (لو لقيت معاملتي معاك اتغيرت أعرف إنك ما بقيت زولي).

محمد عثمان _ النيلين