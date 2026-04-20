شاهد بالفيديو.. رداً على تصريحات أحمد موسى.. المستشار مرتضى منصور: (السودانيين فوق دماغنا)

سخر المستشار, ورئيس نادي الزمالك السابق, مرتضى منصور, من مواطنه الإعلامي, أحمد موسى, عقب تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها الدولة بخصوص اللاجئين, بمصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رد سيادة المستشار, على حديث أحمد موسى, في أحد برامجه والذي تم حذفه لاحقاً.

وقال مرتضى منصور, ساخراً: (يستاهل.. والدولة ما عندهاش عزيز), وتابع رئيس الزمالك, السابق: (انت بتهاجم تكافل ونحنا بنأخد فلوس من أوروبا).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (السوريين, والسودانيين, وغيرهم فوق دماغنا ومن زمان ومصر أم الدنيا ومفتوحة للجميع ويا أحمد جرب قرصة الأذن).

