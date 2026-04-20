شاهد بالفيديو.. القائد الميداني للدعم السريع “قجة” يتحدث لأول مرة عن انسحابهم من الجزيرة: (الجيش نفذ خطة محكمة وذكية ونجح في إخراجنا من الجزيرة)

تحدث القائد الميداني, بمليشيا الدعم السريع, “قجة”, لأول مرة عن تفاصيل إنسحاب قواتهم من ولاية الجزيرة, والتي نجح الجيش في تحريرها من قبضة المليشيا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سرد القائد الميداني بالمليشيا, كواليس خروجهم وانسحابهم من الولاية الخضراء, مؤكداً أن الجيش نفذ خطة ذكية وقتها.

وقال “قجة”, أن الجيش قام بسحب قواته من ولاية الجزيرة, ما سهل من دخول قواتهم للولاية مؤكداً أن دخول الدعم السريع, للجزيرة كان على حساب الخرطوم.

وذكر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن الدعم السريع, فقد ارتكازاته في العاصمة, بعد دخول جميع العناصر للجزيرة, ليشدد عليهم الجيش بعدها الخناق من كل المحاور الأمر الذي أدى لانسحابهم من الجزيرة, بعدما كانوا على مشارف دخول ولاية سنار.

محمد عثمان _ النيلين