شاهد بالفيديو.. القيادي السابق بالدعم السريع “بقال” يتغزل في النور قبة: (تحرير الفاشر سيكون على يده ويذكرني بالرجل الذي رافق النبي في الهجرة)

تحدث الصحفي, والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, عن انشقاق القائد الميداني بالدعم السريع, النور قبة, عن المليشيا, وانضمامه للجيش.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “بقال”, في بث مباشر مع بعض النشطاء على تطبيق “تيك توك” الشهير.

وعدد القيادي الذي كان يشغل منصب والي الخرطوم, إبان سيطرة المليشيا, على العاصمة, من إيجابيات إنضمام النور قبة, للجيش, مؤكداً أنه قائد ميداني بارع وخبير بمناطق دارفور.

وقال “بقال”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن “قبة”, يذكره بعبد الله بن أريقط, الذي استعان به الرسول صلى الله عليه وسلم, كدليل في هجرته من مكة, إلى المدينة.

وبشر إبراهيم بقال, المتابعين بأن تحرير مناطق دارفور, الفاشر, ونيالا, والجنينة, سيكون على يد النور قبة, مؤكداً قدرته على حسم المعركة لصالح الجيش.

محمد عثمان _ النيلين