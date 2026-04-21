بولس: واشنطن والقاهرة متفقتان على دعم هدنة إنسانية وخطة سلام في السودان

قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، إنه أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائهما في القاهرة بتقدير الإدارة الأمريكية للدور الذي تلعبه مصر كشريك رئيسي في جهود استقرار المنطقة.

وأوضح بولس أن المحادثات تناولت تطابق المواقف بين الولايات المتحدة ومصر بشأن الوضع في السودان، مشيراً إلى دعم الجانبين لمسار يهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية عبر هدنة إنسانية وخطة سلام شاملة.

وأضاف أن الملف الليبي كان ضمن القضايا التي نوقشت، مؤكداً استمرار دعم واشنطن والقاهرة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل بناء مؤسسات موحدة وإجراء انتخابات. كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال بولس إن الرئيس المصري رحّب بوقف إطلاق النار في لبنان، لافتاً إلى أن الجهود الأمريكية تستهدف الوصول إلى تسوية دائمة. وأضاف أن زيارته إلى القاهرة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

