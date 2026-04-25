هدنة لمدة 90 يومًا على طاولة المفاوضات.. القاهرة تقود مسار التهدئة في السودان

كثّفت أطراف إقليمية ودولية جهودها لدفع مقترح هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا في السودان، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية مطلعة يوم السبت.

وذكرت المصادر أن مصر تجري تحركات دبلوماسية لدعم المقترح، مشيرة إلى أن القاهرة عرضت رؤيتها خلال مباحثات مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، في لقاءات شملت الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وتشمل الرؤية المصرية، بحسب المصادر، إقرار هدنة إنسانية شاملة، ووقفًا مستدامًا لإطلاق النار، وفتح ممرات الإغاثة، وتهيئة الظروف لعملية سياسية. وقالت المصادر إن القاهرة تعتبر إنهاء العمليات العسكرية شرطًا لبدء أي مسار سياسي.

ولا يزال اتفاق جدة الموقع في مايو 2023 مطروحًا كمرجعية لوقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية، بدعم سعودي، رغم التطورات الميدانية الأخيرة. وتأتي تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الإقليمية ضمن جهود لبحث فرص التهدئة.

وفي المسار السياسي، قال بكري الجاك، المتحدث باسم تحالف القوى المدنية “صمود”، إن مشاورات تجري مع الآلية الخماسية لعقد اجتماع الشهر المقبل لتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وأضاف أن التواصل مع الجيش مستمر دون نتائج ملموسة، مؤكدًا استعداد التحالف للمشاركة في عملية سياسية بعد وقف القتال.

ويتوقع، وفق مصادر سياسية، أن يبدأ رئيس الوزراء السوداني جولة خارجية للترويج لمبادرة سلام تقوم على هدنة إنسانية تليها خطوات تدريجية نحو وقف شامل لإطلاق النار

سونا