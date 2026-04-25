شريف منير يكشف عن أهم شخصية درامية قدمها فى مسيرته الفنية

كشف الفنان شريف منير أن شخصية العميد خالد صبري، التي جسدها في مسلسل الزيبق من أهم الشخصيات الدرامية التي جسدها في مشواره الفني، لينضم إليها مجددا شخصية الإرهابي محمود عزت في رأس الأفعى.

وأضاف شريف منير، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مسلسل الزيبق من أهم الأعمال التوثيقية التي قدمها بجانب رأس الأفعي، منوها: “أتمنى إنتاج جزء ثاني من الزيبق في أقرب فرصة، لأنه حظي بردود فعل قوية من الشارع المصري الذى مازال يطالب بجزء ثاني عن قريب”.

ولفت منير، إلى أن هذه الأعمال الوطنية والتي تهدف لرفع الوعي وتوثيق الأحداث الهامة بداية من رأفت الهجان، قد شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى التصوير والإخراج، إذ نجحت الأعمال الراهنة في التصوير ببلدان مختلفة بلقطات حية ساهمت في نجاح هذه الأعمال وقربها من الجمهور.

وقد كرمت مؤسسة اليوم السابع، النجم شريف منير، بعد نجاحه في سباق دراما رمضان 2026، بدوره المتميز المركب في مسلسل رأس الأفعى، إذ جسد شخصية الإرهابي محمود عزت، العقل المدبر لجماعة الاخوان الإرهابية والذى لقب برأس الأفعى، وقد تمكن “منير” من إتقان الشخصية التي تحمل أبعاد نفسية مركبة، في عمل ينتمي إلى الدراما التشويقية المستندة إلى وقائع حقيقية، في فترة من أدق الفترات في عمر الوطن لتوثق تفاصيل أمنية وصراعات خفية انتهت بسقوط قيادات الجماعة الإرهابية.

