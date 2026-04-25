غرفة السلع الاستراتيجية بسنار تبحث ضبط الأسواق ومكافحة التهريب وتؤكد وفرة الوقود

عقدت غرفة مراقبة السلع الاستراتيجية بولاية سنار اليوم اجتماعها الدوري بمقر وزارة المالية، حيث ناقشت عدداً من القضايا المتعلقة بحركة السلع في الأسواق، وسبل ضبط عمليات التهريب ، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية التي تنفذها الجهات المختصة على الأسواق والمخابز، خاصة فيما يتعلق بالمواصفات القياسية وأوزان أسطوانات الغاز.

واستعرض الاجتماع موقف المخزون من السلع الأساسية، بما في ذلك الذرة والسكر والدقيق وزيت الطعام.

وقدمت إدارة حماية المستهلك تقريراً حول حملاتها في عدد من المحليات، والتي أسفرت عن ضبط سلع استهلاكية منتهية الصلاحية، إلى جانب توعية أصحاب المخابز بالالتزام بالأوزان والمعايير الصحية. كما قدمت إدارة البترول تقريراً أوضحت فيه توفر المواد البترولية بكافة محليات الولاية.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها العمل على توفير مخزون استراتيجي من السكر، وتحديد معدلات الاستهلاك اليومي للجازولين والبنزين والغاز، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة، بما في ذلك الأمن الاقتصادي والمواصفات ومباحث التمويل، لضمان الالتزام بالأوزان خاصة في أسطوانات الغاز.

كما اتفق الأعضاء على عقد الاجتماع المقبل ميدانياً، عبر جولات تفقدية تشمل الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز ومراكز التوزيع، للوقوف على الأوضاع بشكل مباشر.

سونا