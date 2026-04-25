إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية سنار بنسبة نجاح 78.9%

أعلن والي ولاية سنار اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد اليوم نتيجة إمتحانات الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح بلغت 78.9% .

وقال الوالي ان ولاية سنار آمنة مستقرة مؤكدا ان مسيرة التعليم لن تتوقف مقدما صوت شكر لوزارة التربية والتوجيه التي أخرجت الامتحانات بصورة مشرفة.

كما حيا الوالي مجتمع ولاية سنار لتفاعله مع إمتحانات الشهادة الثانوية محييا القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الاخري التي كانت العين الساهرة للامتحانات

كما حيا الأسر لتعاونها مما أسهم في استقرار العملية التعليمية والمعلمين والمعلمات معلنا التزامهم بدعم العملية التعليمية وتوفير كل مطلوباتها من الكتاب المدرسي والاجلاس وكل ما ينجح العام الدراسي ,معلنا بداية العام الدراسي الجديد في مطلع مايو المقبل .

