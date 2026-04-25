محلية الخرطوم تشرع في نظافة الميناء البري بمشاركة أكثر من 30 منظمة طوعية

شرعت محلية الخرطوم في تدشين حملة نظافة الميناء البري بالخرطوم اليوم السبت بمشاركة 30 منظمة طوعية وعدد 215 متطوع بجانب 40 من مستنفري لجان الإسناد المدني بالمقاومة الشعبية وهيئة النظافة وادارة المخالفات والتنظيم بالمحلية وفقا لتوجيهات والي ولاية الخرطوم وبناءا على موجهات الاجتماع المشترك بين محلية الخرطوم وجهاز استثمارات ولاية الخرطوم وأصحاب المصلحة من العاملين في مجال النقل البري وغرفة البصات السفرية والأجهزة الأمنية والذي تقرر بموجبه استئناف العمل بالميناء البري خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة بعد تهيئة البيئة داخل مربط الميناء وحول الطرق المحيطة به.

وثمن المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال تفقده الحملة برفقة مفوض العون الإنساني ولاية الخرطوم خالد عبد الرحيم جهود المنظمات في اضطلاعها في تهيئة البيئة بولاية الخرطوم عبر المشاركة الفاعلة في حملات النظافة وإزالة مخلفات الحرب محييا في ذات الاتجاه كتائب الإسناد المدني بالمقاومة الشعبية التي بادرت في نظافة الميناء البري خلال الأيام الماضية من واقع ان الميناء البري بالخرطوم يمثل المنفذ الأول لاستقبال العائدين من داخل وخارج البلاد ولا يختلف في أهميته من ميناء الخرطوم الجوي الذي يشهد استقبال اعداد كبيرة من العائدين الي أرض الوطن هذه الايام.

سونا