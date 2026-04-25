النيابة العامة تستأنف عملها رسمياً في الخرطوم بحري

أعلنت النيابة العامة في الخرطوم بحري استئناف نشاطها رسمياً بعد فترة توقف طويلة فرضتها ظروف الحرب، حيث أعادت فتح مكاتبها أمام الجمهور لتقديم الخدمات العدلية بصورة طبيعية.

وأكد رئيس النيابة بقطاع محلية بحري، حسيب عبد المنعم، أن الدعم الذي وفرته قيادة النيابة ساعد بشكل مباشر في إعادة تأهيل وصيانة المقر، بما يضمن استئناف العمل بكفاءة عالية وتقديم الخدمات للمواطنين دون عوائق.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الرامية إلى إعادة مؤسسات الدولة إلى مواقعها وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة العدلية، باعتبارها ركناً أساسياً في مسار تطبيع الحياة المدنية وعودة الخدمات الحيوية إلى ولاية الخرطوم.

سونا