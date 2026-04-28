مفوضية العون الإنساني بالشمالية تُشكّل لجنة لمراجعة وتدقيق أعمال المنظمات

أعلنت مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية عن تشكيل لجنة متخصصة لإجراء مراجعة وتدقيق شاملين لكافة جوانب العمل داخل إحدى المنظمات العاملة بالولاية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية.

وأكد مفوض العون الإنساني بالشمالية، دكتور وائل محمد شريف، في تصريح ، أن القرار يستند إلى أحكام المادة (21) الفقرة (ط)، بما يعزز من دور المفوضية في الإشراف والمتابعة وضمان التزام المنظمات باللوائح والضوابط المنظمة للعمل الإنساني.

وأوضح أن اللجنة تضم مدير إدارة المنظمات رئيساً، ومنسق إدارة التخطيط والمشروعات مقرراً، إلى جانب ممثلين عن مكتب الإجراءات، وجهاز المخابرات العامة، والإدارة المالية، والشؤون الإدارية، ومكتب العمل.

وفي السياق، أكد مدير إدارة المنظمات بالمفوضية، خيري طه خيري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التنسيق بين المفوضية والمنظمات، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة يستند إلى قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م، والذي يمنح المفوضية صلاحيات الإشراف على الأنشطة الإنسانية والطوعية.

وأضاف أن المادة (21) أسهمت في توضيح الإجراءات المتعلقة بالتحري ومعالجة المخالفات التي قد تقع فيها بعض المنظمات، مؤكداً أن تكوين اللجنة تم وفق أسس قانونية واضحة.

