شرطة البحر الأحمر تكشف تفاصيل اقتحام قسم ديم موسى في بورتسودان

أعلنت شرطة ولاية البحر الأحمر، الاثنين، تفاصيل حادثة دخول مجموعة من المواطنين إلى قسم شرطة ديم موسى في بورتسودان، بعد توقيف مشتبه به في جريمة سرقة.

وقالت الشرطة في بيان إن عدداً من المواطنين العاملين في تأمين الأحياء ألقوا القبض على المتهم وأحضروه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنهم حاولوا دخول القسم جماعياً قبل أن تمنعهم القوة المكلفة بالتأمين وتسمح بدخول عدد محدود فقط.

وأكدت الشرطة أن الشخص الموقوف من معتادي الإجرام ولا صلة له بأي قوة نظامية، موضحة أنه جرى فتح بلاغ ضده تحت المادة 174 من القانون الجنائي.

وأضاف البيان أن الادعاءات التي تحدثت عن انتماء المتهم لإحدى القوات النظامية “غير صحيحة”.

وشددت شرطة الولاية على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون في بورتسودان

