إقالة مدير ميناء عطبرة البري بعد تصاعد الخلافات الداخلية واحتجاجات المسافرين

أقالت شركة زادنا مدير ميناء عطبرة البري محمد حسن، السبت، وعيّنت بديلاً له في قرار نُفذ فوراً عقب توترات إدارية شهدها المرفق خلال الأيام الماضية، وفق مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن الشركة أنهت تكليف المدير السابق وأسندت إدارة الميناء إلى مسؤول جديد لم تُعلن هويته بعد.

وذكرت مصادر محلية أن الإقالة جاءت بعد إخفاق الإدارة السابقة في معالجة خلافات داخلية تفاقمت مؤخراً، ما أدى إلى احتجاجات وانتقادات من المسافرين والغرفة القومية للبصات السفرية.

ويُعد ميناء عطبرة البري مركزاً رئيسياً لحركة النقل بين الولايات، ويؤدي أي اضطراب إداري فيه إلى تعطيل مصالح آلاف المسافرين والتأثير على حركة الإمداد.

وخلال الأيام الماضية، تداولت أوساط محلية شكاوى تتعلق بسوء التنظيم داخل الميناء، إلى جانب مطالبات بتدخل عاجل من إدارة الشركة لإعادة الانضباط.

ويُعد قرار الإقالة أول خطوة رسمية لمعالجة الأزمة وتهدئة الاحتقان، في محاولة لاستعادة الثقة في إدارة واحد من أهم المرافق الخدمية بالمنطقة.

الانتباهة